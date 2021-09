Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi di aver rescisso consensualmente il rapporto con il calciatore Antonio Libero Del Sorbo. Ringraziamento l’attaccante stabiese per la grande professionalità dimostrata in queste stagioni e auguriamo il meglio per il prosieguo della carriera.

