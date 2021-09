Verso Bari-Paganese, il report dell'ultimo allenamento. C'è Marras

Quarta seduta settimanale per il gruppo biancorosso in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica 26 settembre, alle ore 14:30, sul terreno del San Nicola contro la Paganese di mister Grassadonia.

Dopo un intenso riscaldamento muscolare, il gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche 11 vs 11 sviluppate su tutto campo, quindi ha sostenuto due mini tempi di partitella a ranghi misti su 70 metri campo. Marras ha svolto l'intera seduta con i compagni mentre Lollo ha lavorato a parte a causa di un fastidio alla caviglia. Il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro; si ricorda che gli allenamenti verranno svolti a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, nè possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra.