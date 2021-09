Riapertura stadi, presto un aumento della capienza. Gli aggiornamenti

Un importante novità è in arrivo per società e tifosi. Secondo quanto appreso dall'Ansa, il governo avrebbe confermato l'intenzione di aumentare la capienza degli impianti sportivi all'aperto dal 50 al 75% e dal 25 al 50% per quelli al chiuso. La decisione sarebbe giunta dopo la riunione con il Comitato Tecnico Scientifico. L'indiscrezione potrebbe essere ufficializzata già in giornata.