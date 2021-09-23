Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Queste le decisioni adottate dal giudice sportivo dopo le gare della prima giornata di campionato. Non ci sono stati cartellini rossi e quindi non ci sono squalificati.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 AURORA ALTO CASERTANO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
DEL ROSSO MATTEO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
GIGLI ABEL (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)
POTENZA FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
BIANCHI NICANDRO (AURORA ALTO CASERTANO)
D'ORTA MARCO (AURORA ALTO CASERTANO)
PERCUOCO VINCENZO (AURORA ALTO CASERTANO)
BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)
GEGA ERTIJON (CASTELFIDARDO)
MARCELLI ROBERTO CARLOS (CASTELFIDARDO)
PALLADINI ALESSIO (CASTELFIDARDO)
ALFIERI VINCENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
CANGEMI CHRISTIAN (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
CORTICCHIA NICOLO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)
EL OUAZNI BADREDDIN (FOOTBALL CLUB MATESE)
ESPOSITO MARIO (FOOTBALL CLUB MATESE)
FABIANO RAFFAELE (FOOTBALL CLUB MATESE)
DE MEIO VINCENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
ZANCOCCHIA NICOLAS (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
RISTOVSKI MARKO (NERETO CALCIO)
MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)
PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)
PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)
REA LORENZO (PINETO CALCIO)
PETRICCI NICOLA (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
VERDESI DAVIDE (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
AMADIO REMO (RECANATESE A.S.D.)
GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)
LOVISO MASSIMO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
CICCONETTI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)
SALVATELLI DANIELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)
TOURE NOUHAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)
ALESSANDRO JONATAN A. (VASTESE CALCIO 1902)
ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)
CECCACCI MIRCO (VASTESE CALCIO 1902)
DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)
GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)
MINGIANO MARCO (VASTOGIRARDI)
RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)