Juve Stabia: la società chiede il sostegno dei tifosi

Messaggio social della Juve Stabia che chiede il sostegno dei supporters in vista delle prossime partite:

"Non abbiamo ancora sentito forte la vostra voce, abbiamo bisogno della grande voce! Ci aspettano le trasferte di Foggia e Latina prima del ritorno a casa col Palermo. Quella è l'occasione per tornare a sentirvi, per rivedere la nostra casa gremita: abbiamo bisogno di te, di voi, di tutti! Tutti al Menti, RIEMPIAMOLO!"