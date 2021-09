Sono uscite le date per i secondi turni delle coppe eccellenza e promozione.

In Eccellenza il Borgovercelli sfiderà il Baveno, andata il 14 ottobre all’”Aldo Vigino”, ritorno il 28 al “Galli”.

Scendendo in Promozione il Valduggia ospiterà il 14 l’Arona per poi far visita a Valsesia e compagni il 28, stesse date per il Bianzè contro la Chiavazzese con andata in casa per i vercellesi.