Taranto-Latina, i convocati: l'obiettivo è tornare alla vittoria

La quinta giornata di campionato di Serie C del girone C presenta un Taranto-Latina importantissimo per continuare il cammino verso la salvezza. Il Taranto arriva da un filotto di gare positive, nonostante lo stop nell'ultimo turno contro la Paganese. Uno scivolone per disattenzioni nel finale di gara, l'ha voluto descrivere Laterza. Tuttavia, le gare in C sono tutte insidiose e il percorso fin qui lo dimostra: pareggio all'esordio contro la Turris, vittoria a domicilio a Campobasso e tre punti d'oro ottenuti tra le mura amiche contro il Palermo.

E' il momento di affrontare il Latina, una squadra che arriva da tre risultati consecutivi. Ecco, dunque, i convocati di mister Giuseppe Laterza:

Chiorra '01; Loliva '00; Antonino; Tomassini '02; Granata '00; Zullo; Benassai; Ferrara '99; De Maria '99; Riccardi; Marsili; Bellocq; Mastromonaco ’00; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02; Santarpia '00; Italeng '01; Saraniti; Giovinco; Tigri '03; Pacilli