Laterza: "Giocare nel modo migliore contro una squadra in salute"

L'obiettivo è solo uno: riprendere il cammino interrotto a Pagani. Giuseppe Laterza ha svolto la consueta conferenza stampa di vigilia della gara interna contro il Latina. La compagine laziale è in forma e questo di certo non passa inosservato dalle parti del tecnico rossoblù: "Affronteremo una squadra che sta facendo bene", ha voluto sottolineare Laterza. Il Latina è imbattuto da tre giornate e, dunque, arriverà a Taranto come gruppo in salute e in fiducia. Allo stesso tempo, i Delfini dovranno dimostrare di avere fame di vittorie senza interrompere il fantastico inizio di campionato, per molti inaspettato.

Giocare la gara a viso aperto sarà un atteggiamento importantissimo, perchè in primis la squadra di Daniele Bedetti è pronta a tutto pur di portare a casa punti fondamentali, consapevole del fatto che lo scontro contro i rossoblù potrebbe ripresentarsi nuovamente in ottica salvezza. C'è tanto rispetto tra le due squadre e per questo motivo il Taranto dovrà dare tutto se stesso in campo per fare sua la partita, dinanzi al proprio pubblico, vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Per quanto riguarda la formazione, Laterza evidenzia: "Ho dei dubbi che mi porterò sino a domani ma indipendentemente da chi giocherà, lo dovremo fare nel miglior modo". Parole di coraggio per un gruppo chiamato al riscatto per cancellare il rammarico di Pagani. La compattezza c'è, la concentrazione anche, la tensione per una gara importante è nell'aria.

Giuseppe Laterza successivamente ha voluto elogiare il livello della categoria, definita di livello e qualitativamente importante. Ogni gara è un ostacolo da superare, ogni rosa merita uno studio intenso in settimana per essere superata. Il Taranto nonostante fosse una squadra giovane e rinnovata all'inizio del campionato, si è imposta bene in Serie C e la speranza di tutti tifosi è che possa durare nel tempo per consolidare la grande impresa messa in atto nella passata stagione, quando tutti consideravano altre candidate alla promozione e il Taranto l'ha spuntata meritatamente.