Borgosesia-Novara, Marchionni ne convoca 23

Seconda giornata del girone A di Serie D per il Novara a caccia del primo successo in campionato dopo il passaggio del turno in coppa, Marchionni convoca 23 giocatori per il match odierno contro il Borgosesia, vediamo il dettaglio:

Portieri: Raspa, Spadini

Difensori: Agostinone, Amoabeng, Benassi, Bergamelli, Bonaccorsi, Vimercati, Strumbo

Centrocampisti: Bortoletti, Capano, Di Masi, Muhaxheri, Pagliai, Pugliese, Spina, Tentoni

Attaccanti: Capone, Ferla, Gonzalez, Paglino, Pereira, Vuthaj