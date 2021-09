Sassuolo-Salernitana 1-0, prima vittoria casalinga per i neroverdi

Sotto una pioggia battente il Sassuolo sconfigge la Salernitana e si rilancia in campionato dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. 1-0 in favore dei neroverdi al termine di una gara tiratissima.

Nel primo tempo meglio i campani che però non pungono dalle parti di Consigli, mentre il Sassuolo beneficia di un calcio di rigore per fallo su Frattesi. L’arbitro Giua tuttavia torna sui suoi passi e toglie il penalty dopo aver visionato le immagini al VAR.

Nella ripresa il Sassuolo ha un altro piglio e va subito in vantaggio: Boga lascia sul posto un difensore e serve un cross perfetto per Berardi che di testa mette in rete. Poco dopo Raspadori sfiora il pari ma Belec dice di no. L’occasione per il pari degli ospiti arriva al minuto 66: Frattesi perde un pallone velenoso nella sua area, irrompe Bonazzoli che di tacco supera Consigli ma Rogerio salva sulla linea. Nel finale è Simy a sfiorare il pareggio di testa, ma la palla esce alta. Prima vittoria casalinga per i neroverdi mentre la Salernitana rimane fanalino di cosa con 1 punto.