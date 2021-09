Botta non basta. Il Bari fermato sull'1-1 dalla Paganese

Pareggio e prima in classifica per il Bari che viene fermata in casa dalla Paganese. Quella del San Nicola è Una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Pronti via e il Bari di porta subito in vantaggio con una conclusione di Botta. Nel finale della prima frazione di gioco succede di tutto, Bianco si fa espellere per un colpo a Cretella e Antenucci fallisce un calcio di rigore. Nella ripresa i galletti partono bene ma ma è la Paganese a 15 minuti dal termine a trovare il gol con Firenze che riporta la sfida in parità.

Nonostante il pareggio il Bari mantiene comunque la testa della classifica.