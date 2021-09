Cavese corsara, Kosovan stende il Trapani

Una Cavese solida e cinica si impone a Trapani e vince il big match.

Nel primo tempo parte meglio il Trapani, aggressivo e volenteroso ma un po' confusionario. Col passare dei minuti cresce la Cavese che passa in vantaggio al 23esimo: tiro al volo di Allegretti sulla traversa, tap in di Kosovan che porta avanti gli aquilotti.

Nella ripresa locali che attaccano ma senza trovare varchi. Molto ispirato il subentrato Bonfiglio che crea apprensione sulla fascia sinistra. La Cavese soffre senza tuttavia concedere tiri nello specchio. Nel finale forcing sterile del Trapani e la Cavese amministra.

TABELLINO

Fc Trapani 1905 (3-4-3): Cultraro; Bruno, Maltese (13' s.t. Bonfiglio), Pagliarulo; Munoz, Ambro (39' Galfano), Buffa, Pedicone (39' Santarpia); Tedesco, Musso, Vitale. A disposizione: Recchia; Canino, Bonfiglio, Barbara, Sami, Pipitone, Santarpia, Galfano, Pace. Allenatore: Ivan Moschella.

Cavese (4-3-1-2): Anatrella; Potenza, Altobello, Viscomi, Palladino (13' s.t. D'Amore); Maiorano, Palma G., Corigliano (13' s.t. De Caro); D'Angelo (31' Diaz); Allegretti (38' s.t. Kone), Kosovan (22' s.t. Romizi). A disposizione: Paduano, Gabrieli, Romizi, Carbonaro, Diaz, Konè, D'Amore, Fissore, De Caro – All. Giuseppe Ferazzoli

Marcatori: 23' Kosovan (C)

Arbitro: Francesco Lipizer (Verona)Assistenti: Bruno Galigani (Sondrio), Ilario Montanelli (Lecco)

Note - Ammoniti: 18' Munoz (T), 20' Corigliano (C), 23' Kosovan (C), 28' Maltese (T), 11' s.t. Anatrella (C), 24' s.t. Musso (T), 26' Buffa (T), 44' Moschella (T). Calci d'angolo: 6-4. Recupero: 3 p.t., 6 s.t.

Totale spettatori: 1531