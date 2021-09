Serie C, il Picerno vince con il rigore di Reginaldo Ko il Potenza

C'è chi ride e chi piange tra le lucane di Serie C. Il Picerno con la seconda vittoria consecutiva arriva al quinto posto in classifica, mentre il Potenza perde e scivola al quartultimo posto in classifica in compagnia di Catania e Monterosi. I melandrini prima però subiscono lo svantaggio da parte dell'Acr Messina ad inizio gara con Adorante (espulso nella ripresa) e poi poco dopo impattano con Dettori. Nella ripresa un netto fallo di mani in area messinese porta al rigore decisivo che Reginaldo trasforma. Invece la formazione di Gallo perde di misura al Partenio con il gol partita di Carriero e resta ancora senza vittorie dopo cinque gare.