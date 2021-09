Sancataldese-Real Agro Aversa 0-1: Montaperto griffa il primo successo

Primo hurrà stagionale per il Real Agro Aversa. I ragazzi di mister Sannazzaro sfoderano una prova di grandissima qualità violando un campo difficile come quello siciliano. La partita alla vigilia presentava non poche difficoltà viste le defezioni pesanti dell’ultima ora (indisponibili Gala e Chianese con Russo squalificato).

Normanni protagonisti di una gara tutta grinta e tenacia. Al 20’ la conclusione mortifera di Russo sfiora il palo alla sinistra di Sansone. I minuti passano, la squadra aumenta d’intensità. A centrocampo si battaglia su ogni pallone. Si passa al 4-4-2 con la mossa Montaperto che entra ad inizio ripresa. Sarà il cambio chiave del match. Il neo entrato dopo uno scambio con La Monica serve un assist al bacio per l’accorrente Russo: tiro angolato con Sansone che si distende. Al 56’ è La Monica a rendersi pericoloso con una conclusione pericolosa. La rete è nell’aria. Al 72’ l’azione del goal. Triangolazione tra Ndiaye e Montaperto abile nel dribblare due avversari superando con una finta lo stesso Sansone con la palla in fondo alla rete. Per nulla galvanizzati dal vantaggio, i normanni falliscono il raddoppio con Sgambati in contropiede: sfera intercettata. All’85’ lo stesso Sgambati va a rete ma l’azione è fermata per posizione di fuorigioco. Al 90’ l’occasione per il pari per la Sancataldese capita tra i piedi di Manfrè: l’attaccante calcia a botta sicura ma Lombardo compie un miracolo con un prodigioso colpo di reni. Sarebbe stata una beffa.

IL TABELLINO

SANCATALDESE : Sansone; Salvo (84' Liga), Simic, Neri, Pascali (65' Saetta); Kouamè, Calabrese, Cess; Veneroso, Souare (24' Tuccio, 84' Jansen); Manfrè. A disp.: La Cagnina, Burcheri, Bucceri, Sinatra, Lo Porto. All. Settineri.

REAL AGRO AVERSA: Lombardo; Di Lorenzo, Schiavi, Amabile (64' Iannone), Mariani, Hutsol, Cavallo (46' Montaperto), Russo, La Monica (80' Sgambati), Ndiaye (76' De Araujo), Strianese A disp.: De Simone, Ricciardi, Affinito, Acampora, Sarli. All. Sannazzaro.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Leonardi-Gookooluk).

MARCATORI: 72' Montaperto

NOTE: ammoniti Tuccio, Amabile, Simic, Hutsol, Generoso, Strianese, Ndiaye. Espulso Simic per doppia ammonizione