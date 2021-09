Fasano-Casertana 1-1: falchetti beffati da Corvino in pieno recupero

Sette minuti di recupero. La Casertana stringe i denti per portare a casa una vittoria impotante. Scocca il 95' ed arriva la beffa. Una palla ricacciata dalla difesa rossoblu trova Corvino che la gira sul palo lontano. Una vera e propria beffa per i falchi, protagonisti di un'altra battaglia. Campo piccolo, terreno di gioco in condizioni precarie: tutti i crismi per una partita di certo non spettacolare. La Casertana spinge, lotta e trova il vantaggio con Vacca. Nella ripresa il Fasano prova a rimettere in discussione il risultato. Ma l'unico vero pericolo arriva allo scadere e porta all'1-1 in extremis per i pugliesi.

PRIMO TEMPO - Casertana vicina al gol già al 10': affondo incontenibile di Sambou. Il gambiano arriva sul sfondo e va via, la mette al centro e Cusumano trova la girata da ottima posizione. Ma la palla si alza oltre la traversa. Al 16' la replica del Fasano con un tiro al volo di Calemme dalla distanza e la palla che sfila di poco a lato. Al 30' è Feola a sfiorare la rete: il centrocampista trova la girata nel cuore dell'area su una palla sporca, il suo tiro finisce sul fondo. Al 36' Vacca controlla all'altezza del vertice sinistro della, si accentra e scocca un tiro che Suma para a terra. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

SECONDO TEMPO - La Casertana riprende fin da subito a macinare gioco e occasioni. Al 57' Di Somma svetta su calcio d'angolo ma il suo colpo di testa rimbalza a terra e va oltre la traversa. La rete del vantaggio arriva un minuto dopo e la firma Vacca. Il Fasano ci prova al 61' con una punizione di Corvino ma Trapani smanaccia oltre la traversa. Il direttore di gara concede 7' di recupero al quarto dei quali arriva la beffa per gli ospiti con la rete del Fasano firmata da Corvino. Al triplice fischio, quindi, il risultato finale è di 1-1 tra Fasano e Casertana.

FASANO-CASERTANA 1-1

FASANO: Suma, Del Col, Taddeo (37' Calabria), Capomaggio, Gorzelewski, Camara, Battista (22' st Gomes Forbes), Lucchese (22' st Bernardini), Trovè (38' st D'Addabbo), Corvino, Calemme (33' Richella). All.: Mosca

A disp.: Leone, Mucedero, Bianco, Richella, Losavio

CASERTANA: Trapani, Di Somma, Rainone, Vacca (46' st Maresca), Liccardi, Sambou (10' st Nicolau), Monti, Feola (30' st Vicente), Cusumano (35' Felleca), Tufano, Carannante (15' st Chinappi). All.: Maiuri

A disp.: Sarracino, Roscini, Maresca, Capitano

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti:13' st Vacca, 50' st Corvino

Ammoniti: Gorzelewski, Trovè, Rainone, Tufano