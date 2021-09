Secca smentita di Enrico Preziosi riguardo un suo possibile acquisto della Salernitana:

"La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no".

L'ormai ex patron del Genoa ha smentito a Radio Rai le voci e le indiscrezioni degli ultimi giorni.