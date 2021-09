Potenza, è partita la prevendita per la gara con la Virtus Francavilla

Da mezzogiorno è iniziata la prevendita dei biglietti per la 6a Giornata di Campionato di Serie C – Girone C tra Potenza e Virtus Francavilla in programma mercoledì allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 18).

La vendita ha come riferimento l’Art. 4 del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 50% in zona bianca.

I tagliandi si potranno acquistare in tutti i punti vendita CiaoTickets, online sul sito www.ciaotickets.it e presso la sede societaria (via N. Sauro 124 – Potenza).

COSTO BIGLIETTI PER SETTORI

PROMO - Curva € 5 - Distinti € 5

Tribuna Laterale € 25 - Tribuna Centrale € 35 - Ospiti € 12 (in vendita dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 19 di domani)

I biglietti sono comprensivi di costi di prevendita. I prezzi possono variare gara per gara. I bambini da 0 a 7 anni entreranno gratis (senza posto a sedere).

Ufficio Stampa Potenza Calcio