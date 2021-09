Portici a punteggio pieno, mister Sarnataro: "Sono punti d'oro"

Soddisfazione e tanta felicità nelle parole del tecnico del Portici Savio Sarnataro. Dopo essersi imposti per 1-2 sul campo del Troina il tecnico azzurro commenta così la vittoria dei suoi:

"Una vittoria che ci da grande soddisfazione. Oggi abbiamo battuto un grande avversario che ci ha messo in difficoltà andando in vantaggio. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi e a rimanere calmi riuscendo a ribaltare il risultato. Nel finale abbiamo stretto i denti come più non potevamo e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Adesso la testa va al prossimo impegno che sarà in casa contro l'ennesimo avversario di grande valore"

Nota Portici 1906