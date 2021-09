Comi: “Un punto che ci sta stretto”

Goleador di giornata Gianmario Comi non nasconde l’amarezza per aver fallito l’appuntamento con la vittoria: “Un punto che ci sta stretto, abbiamo mosso la classifica ma potevamo ribaltarla questa partita. Faccio i complimenti al Trento per la gara che hanno fatto; voglio onorare sempre questa maglia e lottare per essa, sono contento per il gol, vivo per quello. Siamo stati coraggiosi dopo essere andati sotto nel primo tempo, nonostante il modulo offensivo siamo stati maturi e lucidi. Studieremo bene il Verona, testa già a mercoledì”.