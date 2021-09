Serie D, tre squadre a punteggio pieno

Dopo due giornate del girone A di Serie D solo tre squadre rimangono a punteggio pieno, il Chieri che vince il derby piemontese a Tortona per quattro a due bissando la vittoria contro il Borgosesia, il Ligorna che supera due a zero il Saluzzo e il Varese che a fatica batte tra le mura amiche il Fossano tre a due.

Sospesa per un forte temporale Sestri Levante-Casale, manca l’appuntamento con la prima vittoria in campionato il Novara che a Borgosesia non va oltre l’uno a uno, non basta alla formazione di Marchionni un’ora in superiorità numerica e l’ultimo quarto di partita undici contro nove.

Primo punto in serie D per l’RG Ticino che pareggia in casa contro la Caronnese, un punto a testa anche per Asti e Gozzano in un match terminato a reti bianche; il protagonista di giornata è Alfiero autore di una tripletta in Bra-Pontdonnaz, vince anche la Sanremese che supera il Vado due a zero in casa.

Nell’ultimo incontro di giornata sonoro successo dell’Imperia sulla Lavagnese, un poker di reti che non lascia spazio a recriminazioni per gli ospiti.

La classifica con le tre capolista