Le dichiarazioni e i convocati di Palo per Monopoli-Picerno

Le dichiarazioni alla vigilia del match di Monopoli del tecnico del Picerno Antonio Palo.

“I ragazzi stanno bene, c’è l’entusiasmo giusto per affrontare questo match, ma non dobbiamo cullarci, sempre con i piedi per terra. Incontreremo una squadra molto importante, al secondo posto, una squadra con elementi importanti. Dobbiamo restare umili e continuare sul nostro cammino come fatto contro il Messina”.

“Il Monopoli è attrezzata, una squadra forte, lo dice il gioco, la classifica. Una squadra che crea tanto e si difende bene, sappiamo la loro forza. Ma dal canto nostro siamo in crescita, per noi però è importante muovere la classifica dopo ogni partita. Serve voglia, cattiveria e fame che deve contraddistinguere ogni partita”

“Dobbiamo sempre cercare di imporre il nostro gioco e le nostre idee. Rispettando gli avversari ma senza aver paura di nessuno. Siamo una squadra anche noi importante, in crescita partita dopo partita. Umiltà parola d’ordine insieme alla cattiveria agonistica, senza ciò si fa fatica. Ma la squadra sta rispondendo bene, i ragazzi stanno lavorando in maniera egregia”.

I CONVOCATI - Albertazzi, Summa, De Franco, Ferrani, Garcia, Finizio, Allegretto, Guerra, Alcides, Vanacore, Setola, De Marco, Pitarresi, De Ciancio, Dettori, De Cristofaro, Viviani, D’Angelo, Stasi, Terranova, Esposito, Vivacqua, Reginaldo, Gerardi, Coratella, Carrà.

Indisponibili: Albadoro (infortunato), Viscovo (squalificato)

Ufficio Stampa Az Picerno