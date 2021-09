Foggia, Zeman: "La squadra sta bene. Ogni gara è fondamentale"

Alla vigilia di Fidelis Andria-Foggia, gara valevole per la 6° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Zdenek Zeman. Queste le sue parole:

"Ogni gara che noi andiamo a giocare è importante, le insidie di questa gara si nascondono dietro le condizioni del terreno di gioco non ottimali e ovviamente dovremo fare attenzione anche agli avversari. Per me la gara di domenica è stata interpretata bene, ma voglio che i ragazzi abbiano la convinzione di quello che fanno. Sicuramente si può migliorare ancora tanto, però mi aspetto sempre la stessa intensità della scorsa partita.

Turnover? Io di solito cambio quando vedo qualcosa che non va. Per me chi sta bene gioca, la formazione non la dico mai prima. La squadra fisicamente sta bene e sotto questo punto di vista nelle scorse gare mi è sembrato che la squadra fosse avanti rispetto agli avversari. I ragazzi hanno sempre giocato un calcio diverso e adesso devono cercare di capire e mettere in atto la nostra idea. Stiamo lavorando con un gruppo nuovo e secondo me siamo a buon punto, però si può sempre migliorare".