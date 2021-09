Dopo sole due partite Alfonso Pepe è stato rimosso dall'incarico. Il tecnico salernitano, arrivato a Rotonda lo scorso 5 maggio per le ultime sette gare da disputare in Serie D girone I in luogo di Boncore, è stato esonerato. Ricordiamo che la squadra biancoverde è partita con una penalizzazione di 8 punti e finora ha colto un punto a Bitonto e perso in casa contro la Mariglianese.