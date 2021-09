Lavello, è partita la vendita dei tagliandi per la gara con il Fasano

E' partita la prevendita dei tagliandi per Lavello-Fasano. Per la vendita dei biglietti bisognerà recarsi al Bar Tabacchino in via Giustino Fortunato 35 oppure al sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/lavello-fasano con i seguenti prezzi: 15 € per la tribuna coperta e 12 € per la tribuna scoperta per i locali, 12 € per il settore ospiti. I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita.