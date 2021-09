F. Andria-Foggia, Panarelli: "Proveremo a giocarcela, siamo fiduciosi"

Archiviata la prima vittoria in campionato, in casa Fidelis Andria è già vigilia di derby: domani al "Degli Ulivi" arriva il Foggia di Zdenek Zeman.

Queste le parole di mister Panarelli nella conferenza stampa prepartita: "Giungiamo a questo appuntamento in maniera positiva: in questi giorni abbiamo recuperato le energie nervose e fisiche e nel mentre preparato la gara contro un Foggia che è una squadra di livello, composta da ottimi giocatori e guidata in panchina da un allenatore la cui importanza non sto neppure a sottolineare e rimarcare considerando quello che ha dato al calcio. Proveremo a giocarcela: da qualche giornata vedo una crescita costante da parte nostra e un livello di autostima nei ragazzi sempre maggiore perché, ormai, si stanno conoscendo tra loro. Siamo alla sesta gara: non c’è tempo per crearsi alibi o altro, veniamo da una vittoria e siamo fiduciosi. Io guardo a breve termine: le partite sono ravvicinatissime e ogni squadra nasconde insidie particolari. Il futuro dell’Andria si chiama Foggia e poi a seguire”.