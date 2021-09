Taranto-Monterosi: i convocati per il turno infrasettimanale

Il Taranto affronterà il Monterosi per il turno infrasettimanale valido per la 6° giornata di Serie C girone C. Giuseppe Laterza dopo l'allenamento di rifinitura ha stilato la lista dei giocatori che saranno protagonisti alle ore 17:30 di oggi allo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblù sono a caccia dei tre punti dopo il successo interno contro il Latina, e per bissare il risultato domenica servirà calma e concentrazione. La compagine laziale, al momento, ha tre punti in classifica e arriva da due pareggi consecutivi, l'ultimo ottenuto contro il Palermo.

Ecco la lista dei giocatori convocati da mister Laterza:

Chiorra ’01; Loliva ’00; Antonino; Tomassini ’02; Granata ’00; Zullo; Benassai; Ferrara ’99; De Maria ’99; Riccardi; Marsili; Bellocq; Mastromonaco ’00; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02; Santarpia ’00; Italeng ’01; Saraniti ; Giovinco; Pacilli