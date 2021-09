Laterza: "Monterosi squadra dinamica, cercheranno punti"

Giuseppe Laterza ha svolto la consueta conferenza stampa, alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Monterosi allo stadio Erasmo Iacovone, per il match valido la sesta giornata di Serie C. "Abbiamo la fortuna di giocare in casa il primo turno infrasettimanale" ha esordito Laterza, "valuterò le scelte per la gara contro il Monterosi verificando le condizioni di tutti". Il primo turno infrasettimanale è sempre delicato, come fa comprendere il tecnico rossoblù, perchè siamo all'inizio della stagione, la condizione non è al 100% e, dunque, si richiede attenzione massima anche nelle scelte per non rischiare di perdere pedine fondamentali.

"Mi fa piacere anche adesso guardino tutti il Taranto, anche se dobbiamo essere bravi nelle valutazioni inziali. Siamo solo all'inizio e credo che i valori di alcune squadre non siano ancora usciti. Ci vorrà del tempo affinché si possa farsi un giudizio di una squadra. Da parte nostra ci sarà lavoro quotidiano, dobbiamo lavorare con tranquillità per trarre il massimo da ogni partita". Umiltà e piedi per terra, perchè in questo momento della stagione non è il caso di farsi tante illusioni. L'inizio di campionato può essere giudicato buono oppure non buono, ma non si deve cadere nell'errore di esaltarsi per una partenza sprint. Le favorite restano le squadre citate all'inizio della corsa e solo il tempo potrà ribaltare tutto. Tuttavia, il Taranto ha mostrato di avere dei valori considerevoli e questo rende tutti più sereni, nell'ambiente rossoblù. Poi, una dichiarazione sull'avversario: "Il Monterosi ha fermato le big del campionato, ma vorrei citare anche la loro sconfitta contro il Campobasso, perchè perdevano 3-0 e hanno avuto la forza di reagire portandosi sul 3-2. Il Monterosi è una squadra dinamica, cercheranno di portare a casa punti" ha dichiarato Giuseppe Laterza.

Un Monterosi che venderà cara la pelle, una gara ostica da affrontare con il massimo delle energie come tutte le altre gare del girone C. Non sono accettate vie oppure scorciatoie, in questo momento della stagione servono punti e gioco. Il Taranto sta prendendo la sua forma, basandosi sulle solide costruzioni della passata stagione. Gli ionici sono abituati a stupire, ma non per puro caso, perchè ogni risultato è figlio del lavoro settimanale. Giuseppe Laterza ne è pienamente consapevole e invita i suoi a rimanere compatti, con un atteggiamento aggressivo dal primo all'ultimo minuto di gioco.