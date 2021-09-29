Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Queste le decisioni del giudice sportivo Aniello Merone dopo le gare della seconda giornata di campionato. Una giornata di stop per l'unico espulso della domenica Nicola Petricci del Porto D'Ascoli che dovrà saltare la sfida di domenica contro il Chieti.
I provvedimenti:
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
PROSPERI FABIO (VASTOGIRARDI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PETRICCI NICOLA (PORTO D ASCOLI S.R.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
BIANCHI NICANDRO (AURORA ALTO CASERTANO)
PERCUOCO VINCENZO (AURORA ALTO CASERTANO)
BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)
PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)
SALVATELLI DANIELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)
ALESSANDRO JONATAN (VASTESE CALCIO 1902)
ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)
RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
GALLINARI LORIS (ATLETICO TERME FIUGGI)
RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
BARABOGLIA EDOARDO (CASTELFIDARDO)
BRACCIATELLI ALESSIO (CASTELFIDARDO)
ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)
CONGIU ANDREA (FOOTBALL CLUB MATESE)
RICCI WALTER (FOOTBALL CLUB MATESE)
RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)
DONZELLI FEDERICO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
PUCA ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
CENCI CHRISTIAN (NERETO CALCIO)
MIRABELLI ALESSANDRO (NERETO CALCIO)
DEL MASTRO FRANCESCO (PINETO CALCIO)
BERARDELLI MARCELLO
PASSALACQUA MARCO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
BRUNO ALESSANDRO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
GALLO MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
LO PORTO ALESSIO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)
DONATELLI MARIO (VASTOGIRARDI)
GUADALUPI LUCA (VASTOGIRARDI)
STRANIERI PIETRO (VASTOGIRARDI)