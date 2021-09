Serie D/I: cinque squalificati, multate tre società

I provvedimenti disciplinari del giudice sportivo riguardanti il girone I

AMMENDA

Euro 700,00 CITTANOVA CALCIO Per avere, propri calciatori, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato il contatto fisico con i calciatori avversari senza riuscirvi per l’intervento dei propri dirigenti e delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti. Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 500,00 CITTA DI S.AGATA Per avere, propri calciatori, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato il contatto fisico con i calciatori avversari senza riuscirvi per l’intervento dei propri dirigenti e delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti.

Euro 200,00 GIARRE 1946 Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara.v

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARCHIONNA ANDREA (CASTROVILLARI CALCIO) Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due gomitate al volto

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIUMARA AMILCARE (TROINA) Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'ALTERIO FRANCESCO PIO (CITTA DI ACIREALE 1946) Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CANGEMI ALESSANDRO (PATERNO CALCIO) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SIMIC FRANCO NICOLAS (SANCATALDESE CALCIO)