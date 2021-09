Benevento. Insigne ha rinnovato: accordo fino al 2024

Il Benevento, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo del contratto di Roberto Insigne. L'esterno napoletano ha prolungato il suo accordo con il club del presidente Vigorito fino al 30 giugno 2024.

Il rinnovo di Insigne arriva dopo quello di Improta, avvenuto giorni fa. Ora si attende la fumata bianca anche per il prolungamento di Gaetano Letizia per il quale non dovrebbero esserci problemi visto l'attaccamento del calciatore ai colori giallorossi.