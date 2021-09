Nel turno infrasettimanale della sesta giornata di campionato di serie C girone C entrambe le lucane vengono sconfitte. Il Potenza cade in casa contro la Virtus Francavilla con una bellissima rovesciata di Ventola e a fine partita viene fischiato dai tifosi. Il Picerno scivola a Monopoli all'inglese: decidono con un gol per tempo Piccinni e Mercadante su rigore.