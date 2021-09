Taranto-Monterosi, pareggio casalingo. Laterza: "E' mancata lucidità"

Il Taranto frena tra le mura amiche pareggiando contro il Monterosi. La vittoria contro il Latina ha rappresentato nuova linfa per i risultati e il gioco dei rossoblù di mister Laterza, che non riescono ad andare oltre lo 0-0 interno. Il primo tempo è piuttosto bloccato con gli ionici che ci provano e il Monterosi, ordinato, risponde. Nella ripresa grazie a Costantino e Polidori, i laziali hanno le opportunità di andare sopra con il punteggio ma è il Taranto a sfiorarlo con Giovinco, che si ferma dagli undici metri sbagliando un penalty.

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca soprattutto per la chance sprecata dal dischetto, ma bisogna necessariamente guardare avanti al prossimo avversario, la Virtus Francavilla, per continuare il cammino positivo in Serie C. "Abbiamo avuto l'occasione di vincere, ci è mancata la lucidità" ha commentato Giuseppe Laterza nel post partita. "I rigori si possono anche sbagliare" ha voluto sottolineare sempre il tecnico, "ma i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare fino alla fine". Sul Monterosi, l'allenatore rossoblù si esprime: "Il Monterosi è una squadra costruita bene, mi aspettavo una compagine di questo tipo. Sapevamo che poteva rappresentare un avversario ostico, sono arrivato a Taranto per fare una partita di aggressività giocandosela a viso aperto".

Il pareggio contro il Monterosi lascia dunque una riflessione: ogni gara rappresenta storia a sé, ogni partita può rappresentare un ostacolo in Serie C e il primo infrasettimanale ne è la dimostrazione. Dopo la vittoria contro il Latina, il Taranto ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in una categoria tosta, ma anche nella sconfitta di Pagani, la prova c'è stata, ma lì sono state due disattenzioni a giocare a sfavore, oltre all'ottima prestazione della squadra di casa. Tuttavia, i punti ritrovati contro il Latina hanno rappresentato una spinta ulteriore al progetto collaudato di Laterza. Conferme arrivate anche contro il Monterosi, ma una buona difesa degli avversari e qualche errore di troppo hanno fermato sul pareggio casalingo il Taranto. Adesso, bisogna voltare subito pagina, non c'è tempo per ripensare a cosa andava fatto, perchè domenica è tempo di tornare in campo e riprendersi i tre punti su un campo difficile.