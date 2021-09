V.Verona-Pro Vercelli 2-2, un altro pareggio per la Pro

Secondo pareggio per la Pro Vercelli dopo quello in casa contro il Trento, le bianche casacche si allontanano dalla vetta per la contemporanea vittoria del Padova che si porta a più quattro su Comi e compagni. Due volte in svantaggio a Verona matura un pareggio tutto sommato giusto per una Pro Vercelli che soprattutto nel primo tempo ha sofferto le trame dei locali.

La cronaca La Pro dopo un buon inizio passa in svantaggio al 14’, fallo di Crialese su Pittarello e rigore trasformato da Danti. La formazione di Scienza pareggia al 23’ con Auriletto che di testa batte Giacomel; al 35’ nuovo vantaggio dei padroni di casa, Tronchin risolve una mischia in area battendo per la seconda volta Tintori, la prima frazione finisce due a uno per la Virtus Verona. L’equilibrio regna ad inizio ripresa, la girandola di cambi premia la Pro Vercelli che al 71’ pareggia con Vitale su assist di Bruzzaniti; finale di marca piemontese, Emmanuello non inquadra la porta all’80’, all’83’ Giacomel è ottimo su un colpo di testa di Comi e il risultato non cambia più.