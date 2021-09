Non sarà Carmelo Condemi il nuovo tecnico del Rotonda. Il tecnico di Agropoli, dopo diverse ore di colloquio nel pomeriggio di martedì, non ha trovato l'intesa con il club biancoverde ed allora sono due i nomi nuovi per la panchina. Secondo quanto riportato Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata sarebbero Tommaso Napoli e Giuseppe Pagana.