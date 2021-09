Potenza, Gallo sta per saltare Torneranno in sella Raffaele e Leonetti

La situazione sta per ripetersi come tre anni fa. Il Potenza pareggia in casa contro la Paganese e dopo due punti in quattro partite viene esonerato Nicola Ragno sostituito da Giuseppe Raffaele. Quest'ultimo, insieme a Giuseppe Leonetti, sta per tornare al posto di Fabio Gallo, che dopo sole sei partite ha racimolato soltanto tre punti. Il tecnico siciliano è dunque pronto ad accettare il ritorno nel capoluogo di regione.