Lega B e ADA celebrano il 2 ottobre la Festa dei Nonni

“L’Associazione per i diritti degli Anziani – ADA- e la Lega Serie B, sempre al fianco degli anziani e delle persone più fragili, ringraziano tutti i nonni d’Italia”. ADA e Lega B celebrano, in occasione del 2 ottobre, la Festa dei Nonni, che rappresentano le nostre radici e sono di fatto la spina dorsale delle famiglie italiane.

In occasione della 7’ giornata del Campionato Serie BKT sono previste diverse iniziative così come voluto dal presidente Mauro Balata: lo spot dell’attore e testimonial Martufello che sarà proiettato in tv, negli stadi e sui social, mentre i calciatori della Serie BKT saluteranno i propri nonni con un video messaggio e li ringrazieranno per aver contribuito a farli crescere e diventare Campioni.

L’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) nasce nel 1990 per difendere e tutelare le istanze della terza età. La Federazione Nazionale ADA è presente su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie articolazioni regionali e territoriali, accomunate dagli stessi valori e obiettivi e da un coordinamento centralizzato. L’ADA favorisce il dialogo intergenerazionale, strumento di fondamentale importanza per una società coesa e solidale fondata sullo scambio di esperienze tra giovani e anziani.

In passato Ada ha contribuito alla realizzazione del progetto di Lega “The Bridge - un Ponte per Lampedusa“, attraverso il quale “B Solidale Onlus” ha donato un impianto di calcio all’Isola, e costituito uno sportello sociale per gli anziani.