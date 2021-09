Il Rotonda ha scelto il tecnico: è il 53enne Tommaso Napoli

Il Rotonda ha il suo nuovo tecnico. La scelta è infatti ricaduta su Tommaso Napoli. Da oggi pomeriggio il nuovo allenatore è al lavoro con la squadra biancoverde. Il tecnico cinquantatreenne, nativo di Palermo, ma residente da anni in provincia di Cosenza, vanta in carriera un notevole curriculum, sia da calciatore che da allenatore. Da giocatore, Napoli, ha disputato diverse partite in serie A, indossando la maglia del Foggia allenato dal boemo Zeman. Esordio nella massima serie in trasferta a Torino, contro i granata. Notevoli esperienze anche con altre formazioni. Ex tra le altre di Acireale, Catania, Cosenza e Licata. Da allenatore, Napoli, in possesso tra l'altro della licenza Uefa Pro, ha guidato, tra le altre, Castrovillari, Licata, Cosenza, Taranto, Martinafranca e Pomigliano. L'anno scorso l'esperienza ha allenato il Rende per cinque mesi fino al 27 maggio quando mancavano tre giornate alla conclusione del torneo.