Vico Equense: presi il portiere Napoli e due centrocampisti under

Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Vincenzo Napoli, Antonio Manzo e Giuseppe Amoruso.

Vincenzo Napoli, portiere, classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile della Paganese. Ha mosso i primi passi della sua carriera nella Pro Pagani in promozione per poi passare al Potenza serie D. Successivamente ha vestito la maglia della Nocerina in Eccellenza per poi difendere la porta del Costa D'Amalfi per 5 anni. "Darò tutto per i tifosi e ripagherò la fiducia del mister e della società" Sono queste le prime parole di Napoli da calciatore azzurro-oro.

Antonio Manzo, classe 2002 è una mezzala. Infine, Giuseppe Amoruso, classe 2002 è un centrocampista.