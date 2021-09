Curiose le decisioni del giudice sportivo relative al secondo turno del girone A di Serie D, tre squalificati tutti del Borgosesia dopo la sfida contro il Novara di domenica scorsa terminata in nove dai granata. Problemi di formazione per Lunardon che sabato in anticipo affronterà l’Asti.

1 giornata

Rancati, Frana, Puka (Borgosesia)