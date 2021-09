San Giorgio, ds Guadagnuolo: "Avvio di stagione incoraggiante"

Antivigilia di campionato per i granata. Sabato alle 15 il San Giorgio farà visita alla Mariglianese nel match della terza giornata. A fare il punto della situazione a poche ore dal derby campano è il ds Roberto Guadagnuolo: "Stiamo vivendo un avvio di stagione incoraggiante - esordisce -. Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza abbiamo praticamente azzerato tutto: con una società nuova e una rosa ricostruita c'è bisogno di tanto lavoro, ma le risposte sono positive. Sia in Coppa che in campionato abbiamo offerto prove convincenti: i risultati non ci hanno premiato perché abbiamo avuto poca fortuna negli episodi chiave, ma siamo certi che alla lunga raccoglieremo ciò che meritiamo. Come società dobbiamo soffermarci sulle prestazioni: siamo soddisfatti, lo staff tecnico e i calciatori stanno dimostrando di meritare la nostra piena fiducia e loro per noi sono i migliori al mondo. In più stiamo recuperando dall'infermeria alcuni elementi importanti".

Le prime giornate confermano il livellamento verso l'alto del campionato: "È così - conferma il ds -, i risultati dimostrano che le squadre sono tutte forti e quindi nessuna partita va sottovalutata. Alla prima giornata, ad esempio, abbiamo pareggiato dopo una grande prova in trasferta con la Virtus Matino, una neopromossa come noi che poi ha vinto in casa di una squadra blasonata come il Sorrento. Per questo, è necessario concentrarsi solo ed esclusivamente sulla prossima partita: ogni ragionamento a lungo termine è inutile e ci farebbe perdere le energie che dobbiamo investire sul presente".

Ed il presente si chiama Mariglianese: "Vengono da una vittoria ed hanno grande entusiasmo e calciatori di qualità. Vale il discorso di prima: ogni gara è una finale, li affronteremo col dovuto rispetto ma consapevoli del nostro valore. Vogliamo ottenere un risultato positivo e speriamo di farlo davanti a tanta gente di fede granata - conclude Guadagnuolo -: è un derby, una delle poche trasferte qui vicino, siamo forti e con l'aiuto del nostro pubblico possiamo esserlo ancora di più".

Ufficio stampa San Giorgio