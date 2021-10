Giuseppe Giovinco: messaggio social: "Testa alla prossima"

Giuseppe Giovinco, attaccante del Taranto, dopo aver sbagliato il calcio di rigore contro il Monterosi nel turno infrasettimanale, ritorna sul calcio di rigore sbagliato, lanciando un messaggio sul proprio profilo social. L'attaccante è amareggiato ma, allo stesso tempo, pensa già al prossimo impegno contro la Virtus Fracavilla. "Qualche volta le cose buone vanno in frantumi, affinché cose migliori possano arrivare!!!Dispiace per aver sbagliato il rigore!!!Ma il dispiacere più grande è quello di non aver vinto!!!Testa alla prossima!!!".

Giovinco ha voluto lanciare questo messaggio di rammarico e allo stesso modo di speranza, perchè la consapevolezza è quella di ritornare ai tre punti dopo il pareggio casalingo. Non è stata una sconfitta, ma tra le mura amiche, il campionato quasi obbliga a prendere i tre punti. Tuttavia, la squadra è viva, ha dimostrato già nelle scorse uscite di restare in partita fino alla fine e, dunque, sul piano dell'atteggiamento il Taranto piace e non preoccupa. Di questo si può restare tranquilli.