Al Viviani sono cominciati i lavori di rifacimento Termineranno il 9

All’interno degli spogliatoi ospiti dello stadio Viviani, come da impegno preso dall’Amministrazione comunale, ieri sono iniziati i lavori di rifacimento dei servizi (docce, bagni), di intonacatura e piastrellamento. Termineranno entro e non oltre sabato 9 ottobre. Difatti come da calendario il Potenza sarà impegnato il giorno dopo (domenica 10 alle 17.30) contro la Fidelis Andria in casa.