Scienza: “Otto risultati utili di fila, sono soddisfatto”

Un altro pareggio per la Pro Vercelli che comunque non lascia insoddisfatto mister Scienza: “Dopo un primo tempo in cui la Virtus Verona ci ha messo in difficoltà nella ripresa si è giocato ad una sola porta, il risultato è giusto, non meritavamo di vincere. Siamo stati blandi nei primi 45 minuti di gioco, nella ripresa invece abbiamo mostrato buone trame di gioco e siamo tornati ad essere aggressivi, è stato molto bravo il loro portiere.

Il turno infrasettimanale è sempre complicato, abbiamo avuto tre infortuni negli ultimi giorni di Macchioni, Belardinelli e Awua, Gatto ancora non è disponibile. E’ l’ottavo risultato utile consecutivo tra coppa e campionato non posso che essere soddisfatto, è un peccato per una squadra come la nostra che fa sempre la partita aver subito 5 rigori in 6 partite”