Serie D girone A, il terzo turno trasloca quasi interamente al sabato

Cambia data la terza giornata del girone A di Serie D, inizialmente programmato per domenica 3 ottobre. Otto delle dieci gare in programma nel pomeriggio domenicale sono state infatti anticipate alla stessa ora di sabato 2 ottobre, lasciando alla programmazione originale solo la sfida di Caronno Pertusella dove i padroni di casa allenata da Manuel Scalise affronterà l'HSL Derthona e il confronto colmo di tradizione in programma al "Piola" tra il nuovo Novara di Marchionni e il Città di Varese.

Tra le sfide anticipate la gara del "D'Albertas", dove il Gozzano ospiterà la capolista Ligorna, con i liguri che hanno affrontato due delle tre cuneesi presenti nel girone, Fossano e Saluzzo (la terza sono i giallorossi del Bra), senza subire ancora reti condividendo con il Casale (che però dovrà recuperare la gara con il Sestri Levante) il primato di avere la propria rete ancora intonsa. Una sfida complicata per i rossoblu di Schettino, ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo i due pareggi con Imperia e Asti.

Trasferta anticipata anche per l'RG Ticino che cercherà sul campo del Saluzzo pesanti punti salvezza, con la possibilità di disporre anche dell'ultimo arrivato in casa verdegranata, l'esperto difensore Alessandro Longhi con cui il Ds Bratto ha da poco trovato l'accordo e che potrebbe essere inserito come novità dell'ultima ora nelle convocazioni spiccate da mister Celestini. Longhi, classe '89 e una carriera di alto profilo nel professionismo che l'ha portato anche a misurarsi in Serie A con la casacca del Sassuolo, oltre a molteplici campionato di B e C con Brescia, Triestina, Pisa, Feralpisalò e Padova, è reduce da un biennio nella Serie D pugliese, dov'era scesa dopo essere rimasto svincolato al termine dell'esperienza patavina, per indossare le maglie delle ambiziose Audace Cerignola e Casarano. Vestirà il numero 51.