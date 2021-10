Benevento-Perugia: giallorossi favoriti, Lapadula atteso goleador

Secondo i betting analyst di Onlybet.it, il Benevento è favorito sul Perugia nella sfida che vedrà le due compagini opposte, domenica sera, al "Vigorito".

La vittoria dei ragazzi di mister Caserta, ex della partita avendo proprio lui riportato gli umbri in Serie B nella passata stagione, è data a 2,07 volte la posta; il segno "X" paga 3,26 volte la giocata mentre l'impresa esterna della compagine di Alvini è data a 3,74. Da ricordare che il Perugia ha totalizzato 7 dei 9 punti in classifica proprio lontano dal "Curi".

I betting analyst prevedono anche un match ricco di emozioni e gol: il Goal vale 1,77 a fronte dell'1,99 del NoGoal. Una rete di Gianluca Lapadula, bomber giallorosso in strepitoso stato di forma, è quotata a 2,50 mentre una del "tamburino sardo" Sau 2,75. Per quanto riguarda il Perugia, invece, un gol di De Luca è dato a 3,75 mentre uno del difensore-bomber, Aleandro Rosi, è data a 10 volte la posta.