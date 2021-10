Napoli campione e Osimhen capocannoniere: quote in discesa

Nonostante la prima sconfitta stagionale arrivata ieri in casa contro lo Spartak Mosca nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il bottino del Napoli in campionato dice 18 punti in sei partite. Punteggio pieno e gioco convincente per l’undici di Spalletti in questo avvio, che non può quindi esimersi dall’essere tra le candidate alla vittoria del campionato.

Gli azzurri finora hanno superato ogni avversario affrontato tra cui anche la Juventus oltre a Venezia, Genoa, Udinese, Sampdoria e Cagliari, disputando prestazioni assolutamente convincenti che spesso hanno portate anche a vittorie larghe in trasferta come a Genova contro la Samp e in casa dell’Udinese, due campi non facili.

Napoli quindi tra le principali indiziate per la conquista dello Scudetto, ne sono convinti anche i bookmaker: stando a quanto riportato dal sito di comparazione scommesse Oddschecker, la quota antepost per la vittoria del campionato da parte degli azzurri è scesa da 15.00 del precampionato a 4.00, con picchi di 4.50 su alcuni book.

Interessante anche la quota per il titolo di capocannoniere: come non considerare Osimhen tra i possibili candidati, visto l’inizio esplosivo della punta di Spalletti. Quota 8.00 per lui, dietro solo a Immobile (3.00), Vlahovic (6.00) e Lautaro Martinez (7.00).