Serie C - Girone C: i provvedimenti del giudice sportivo

Il giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi ha squalificato cinque calciatori e tre allenatori dopo le gare della sesta giornata disputate tra mercoledì e giovedì. Multato il Taranto.

I provvedimenti:

Gare del 29 e 30 settembre 2021

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori:

Al 16' del primo tempo intonato per 3 volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;

per aver lanciato una bottiglietta vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 26 e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed. r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 OTTOBRE 2021 E

AMMENDA € 500

CAIATA SALVATORE (POTENZA)

per avere, al 24° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, in quanto a gioco fermo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)

per avere, al termine del I tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità, dirigendosi verso di lui con aria minacciosa, così da rendere necessario l’intervento di alcune persone per fermarlo, e continuando ad agitarsi e a gridare dopo essere stato bloccato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

MAESTA STEFANO (MONTEROSI TUSCIA)

per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara ripetuta due volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r.proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ANTONI DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)

per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.)

AMMONIZIONE (III INFRAZAONE)

BRAGLIA PIERO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

NOVELLINO WALTER ALFREDO (JUVE STABIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

ODJER MOSES (PALERMO)

per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario contrastando con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)

per aver tenuto, al 40° del II tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario all’interno dell’area di rigore, trattenendolo per la maglia mentre si stava dirigendo in porta ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIUNTA FRANCESCO (CAMPOBASSO)

RUSSINI SIMONE (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CALAPAI LUCA (CATANIA)

CARULLO GIO CHINO (FIDELIS ANDRIA)

MUROLO MICHELE (PAGANESE)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)

BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SPINOZZI EMANUELE (LATINA)

FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

POLITO VINCENZO (MONTEROSI TUSCIA)

ZAMPA ENTRICO (POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)

TITO FABIO (AVELLINO)

BIONDI KEVIN (CATANIA)

GRECO JEAN FREDDI PAS (CATANIA)

MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANIA)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

PORCINO ANTONIO (CATANZARO)

FERRANTE JONATHAN ALEXIS (FOGGIA)

VENTOLA DANILO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA)

ESPOSITO ANDREA (LATINA)

CARILLO LUIGI (ACR MESSINA)

MORELLI GABRIELE (ACR MESSINA)

RUSSO RAFFAELE (ACR MESSINA)

ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)

PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)

ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)

CASTALDO LUIGI (PAGANESE)

DALLOGLIO J OPO (PALERMO)

SANDRI MATTIA (POTENZA)

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

JHERSON VERGARA AMU (VIBONESE)

SORRENTINO LORENZO (VIBONESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CELIENTO DANIELE (BARI)

PUCINO RAFFAELE (BARI)

TERRANOVA EMANUELE (BARI)

WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANZARO)

GIRASOLE DOMENICO (FOGGIA)

DI PIAZZA MATTEO (FIDELIS ANDRIA)

DIPINTO NICOLA (FIDELIS ANDRIA)

MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)

PANICO GIUSEPPE ANTONI (JUVE STABIA)

GIORGINI ANDREA (LATINA)

FANTONI NICHOLAS (ACR MESSINA)

SARZI PUTTINI DANIELE (ACR MESSINA)

BUGLIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)

CRETELLA CARMINE (PAGANESE)

SCANAGATTA EDOARDO (PAGANESE)

ZANINI MATTEO (PAGANESE)

LANCINI EDOARDO (PALERMO)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)

RICCI MANUEL (POTENZA)

VECCHI LORENZO (POTENZA)

MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)

BASSO GIANMARCO (VIBONESE)