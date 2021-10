Serie C - Girone C: le designazioni arbitrali della settima giornata

Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata del girone C di Serie C. Programma suddiviso in tre giorni. Si comincia domenica alle 14:30 con la sfida tra Vibonese e Potenza. Alle 17:30 si disputano sei gare. Lunedì 4 ottobre alle 15:00 si prosegue con AZ Picerno-Catania. Alle 21:00 si disputa Juve Stabia-Palermo. Martedì 5 si chiude con la gara del "Ceravolo" tra Catanzaro e Fidelis Andria, in programma alle ore 15:30.

Il programma con le relative designazioni arbitrali: