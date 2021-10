Il Picerno torna a casa: lunedì al Curcio sfida con il Catania ore 15

Da lunedì il Picerno tornerà a giocare le partite casalinghe del campionato di Lega Pro al “Donato Curcio”. La squadra ritornerà quindi a giocare a a casa, nell’impianto di gioco oggetto di importanti lavori di sistemazione e adeguamento al campionato professionistico. Per la prima volta nella sua storia, Picerno ospiterà lunedì contro il Catania alle ore 15 un match professionistico. L’impianto sportivo, a completamento di tutte le verifiche degli organi competenti, garantisce tutti i requisiti richiesti.

Il direttore generale Vincenzo Greco ha voluto ringraziare per la disponibilità e la collaborazione dimostrata il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il Segretario Generale Emanuele Paolucci, il Responsabile della Commissione Impianti Sportivi ing. Giancarlo Vigiani e il Responsabile dell’Ufficio Agonistica Tommaso Donati, la società della Turris per aver concesso la immediata disponibilità dello Stadio “Liguori” di Torre del Greco nel caso in cui non si sarebbe potuta disputare la partita a Picerno e il Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, che si è adoperato fattivamente per raggiungere questo importante obiettivo.

Ufficio Stampa Az Picerno