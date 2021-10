Perugia. Alvini: "Giocare contro il Benevento per noi è un dono"

Il tecnico del Perugia, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della compagine umbra in casa del Benevento dell'ex mister, Fabio Caserta. Queste le parole dell'allenatore dei biancorossi:

"Domani mi aspetto una partita da Perugia e una crescita da parte dei ragazzi. Vogliamo continuare il percorso di crescita che abbiamo iniziato. Sarà una gara difficile, affascinante, stimolante e bella. Giocare partite del genere è sempre bellissimo. Necessiteranno passione e idee ma sono sicuro che i ragazzi sapranno assolvere al compito.

Ho a disposizione ottimi calciatori e questo mi porta a fare delle scelte. Le mie idee sono chiare.

Fabio Caserta lo ringrazio perché se lui non fosse andato al Benevento io oggi non sarei qui. Questa è una soddisfazione per me e quindi non posso che ringraziarlo. Non ho chiesto ai ragazzi, a chi c'era già nello scorso campionato, le caratteristiche del loro ex allenatore: non mi interessa, mi interessa quello che noi facciamo in campo che va al di là di quello che può essere il valore dell'avversario.

Ai ragazzi ho detto che giocare contro il Benevento è un dono. E' bello affrontar certe partite: i sanniti sono forti e lo sappiamo. La nostra mente deve essere equamente divisa tra la strategia e la passione: serve il giusto mix per giocare partite importanti".